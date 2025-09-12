

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، از هفته سوم رقابت‌های لیگ آزادگان کشور تیم فوتبال نفت وگاز گچساران اولین برد خود را به دست آورد.

در این دیدار که در ورزشگاه شهدای نفت گچساران برگزار شد تیم فوتبال نفت وگاز گچساران موفق شد با گلزنی مهدی قیلچ خانی در دقیقه ۶۵ میهمان خود تیم نود ارومیه را با شکست بدرقه کند.

تیم نفت و گاز با این برد ۵ امتیازی شد و با سه بازی در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

نفت وگاز گچساران در هفته چهارم رقابت‌های لیگ آزادگان میهمان تیم نفت آبادان است.