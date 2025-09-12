به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، ۱۷۰ بسیجی حوزه مقاومت بسیج ثامن الائمه (ع) شهرستان آزادشهر در قالب اردوی راهیان پیشرفت از سد نرماب مینودشت بازید کردند.

ساخت مدرسه ۶ کلاسه در روستای سرکلاته خرابشهر آغازشد.

این مدرسه با کمک خیر ومشارکت نوسازی مدارس استان در زمینی به مساحت ۵۴۰ متر مربع و با مشارکت خیر نیکوکار محمد یوری به یاد فرزند مرحومش شهربانوی یوری با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

تالار فخرالدین اسعد گرگان از امشب تا ۳۰ شهریور ماه میزبان تئاتر صحرا مرد خواهد بود.

این نمایش هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.