به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو سواری در محور سوادکوه، یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.

بر اساس اعلام پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌هلال‌احمر مازندران؛ در ساعت ۷:۳۰ صبح امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، طی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان، مبنی بر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس، کوییک و پژو دریافت شد

بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات ارفعده به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

این حادثه، ۲ نفر مصدوم و یک فوتی داشت، که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی، توسط تیم امدادی هلال‌احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی شهداء زیراب منتقل شدند.