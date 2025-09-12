به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در نخستین ساعات صبح روز جمعه ۲۱ شهریور ماه، ساعت ۰۶:۱۵، یک دستگاه خودروی دنا در کیلومتر ۱۵ محور ماهشهر به هندیجان دچار واژگونی شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این سانحه رانندگی یک زن حدوداً ۳۵ ساله و یک دختر ۹ ساله، جان خود را از دست دادند و چهار زن با سنین ۳۷، ۱۸، ۱۵ و ۹ سال دچار مصدومیت شدند که دو نفر از آنان به بیمارستان معرفی ماهشهر منتقل و دو نفر دیگر در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.