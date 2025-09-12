پخش زنده
عاملان یک نزاع خونین در رابُر دستگیر وبه کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رییس دادگستری رابُر در این باره گفت: در پی مجروح شدن یک نوجوان ۱۷ ساله بر اثر ضربات چاقو پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و ماموران انتظامی بلافاصله با حضور در بیمارستان تحقیقات خود را آغاز کردند.
محمدصالح شیخزاهدی افزود: با بررسی سرنخها و شناسایی عاملان درگیری، یکی از متهمان کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر و برای ادامه رسیدگی به کانون اصلاح و تربیت ماهان منتقل شد.
وی تاکید کرد: امنیت، خط قرمز دستگاه قضاست و هر فرد یا گروهی که بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، با برخورد قاطع قانونی روبهرو خواهد شد.