به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رییس دادگستری رابُر در این باره گفت: در پی مجروح شدن یک نوجوان ۱۷ ساله بر اثر ضربات چاقو پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و ماموران انتظامی بلافاصله با حضور در بیمارستان تحقیقات خود را آغاز کردند.

محمدصالح شیخ‌زاهدی افزود: با بررسی سرنخ‌ها و شناسایی عاملان درگیری، یکی از متهمان کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر و برای ادامه رسیدگی به کانون اصلاح و تربیت ماهان منتقل شد.

وی تاکید کرد: امنیت، خط قرمز دستگاه قضاست و هر فرد یا گروهی که بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، با برخورد قاطع قانونی روبه‌رو خواهد شد.