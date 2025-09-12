به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت ویژه برنامه‌ای با حضور مردم و مسئولین این شهرستان در مصلی حضرت امام (ره) این شهرستان برگزار شد.

ماموستا هاشم آبادی در این مراسم ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام با اشاره به رویداد‌های اخیر خاورمیانه و جنگ ۱۲روزه تحمیلی و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونی در غزه و تجاوزگری‌های این رژیم منحوس اظهار داشت: رهنمود‌های مقام معظم رهبری نقشه راهی برای جهان اسلام است.

ماموستا هاشم آبادی گفت:در عصر حاضر تنها راه مقابله با دشمنان اسلام اتحاد جهان اسلام است.

امام جمعه پیرانشهر از بزرگان جامعه جهان اسلام خواست با تمسک به کتاب آسمانی مسلمانان و متحد شدن راه تجاوز و جنایات آمریکا و رژیم صهیونی را ببندند و اجازه ندهند استکبار جهانی زمینه استعمار را در کشور‌های اسلامی فراهم کند.



نظیر این مراسم در تیپ ۱۶۴متحرک هجومی ارتش پیرانشهر نیز برگزار شد.

این جشنواره با حضور کارکنان و خانواده‌های این تیپ و خانواده شهدای اهل تسنن این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ دولتیاری فرمانده این تیپ نیز ضمن تاکید بر اتحاد و همدلی مردم و مسئولین اظهار داشت: این تیپ در سایه طرح هایی، چون لبیک یا امام خامنه‌ای توانسته است توانایی رزمی یگان‌های حاضر و سطح رفاه خانواده‌ها را در بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد و این تیپ آمادگی لازم را در برابر هرگونه تجاوزگری را بخصوص در مرز‌ها و نقاط صفر مرزی را دارد.

دف نوازی، مولودی خوانی و اجرای سرود از دیگر برنامه‌های این مناسبت بود.