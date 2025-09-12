خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ساسان رستمی» کارشناسان هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگو‌های هواشناسی امروز کاهش دما تداوم داشت، اما از فردا تا اواخر هفته پیش رو دمای هوا روند افزایشی دارد و نسبت به امروز ۳ تا ۴ درجه افزایش مورد انتظار است.

وی در ادامه افزود: طی امروز و به صورت ضعیف‌ تر فردا، وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود که در برخی نقاط بویژه تواحی مرزی احتمال بروز گرد و خاک وجود دارد.