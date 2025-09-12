معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از آغاز آموزش هوش مصنوعی به ۷۳۰ هزار دانش‌آموز خبر داد و تکالیف آموزش و پرورش در سند ملی هوش مصنوعی را تشریح کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی آذرکیش در مراسم تقدیر از نفرات برتر فصل تابستان طرح ملی ایران دیجیتال و مسابقه ملی هوش مصنوعی که در دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: این مراسم با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با همراهی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

وی افزود: امروز همزمان شاهد پخش برنامه دانش‌آموزی هستیم که برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در آموزش و پرورش همواره بر نقش خانواده‌ها تأکید شده و امروز موضوع مهمی، چون آموزش هوش مصنوعی با مشارکت و همراهی خانواده‌ها دنبال می‌شود.

معاون آموزش متوسطه ادامه داد: همه ما به اهمیت هوش مصنوعی واقف هستیم. در دنیای پر تغییر امروز، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی فرصتی ارزشمند برای بشریت است تا بتوانیم زندگی بهتری را برای فرزندان‌مان فراهم کنیم و کیفیت آموزش را ارتقاء دهیم.

آذرکیش گفت: وزارت آموزش و پرورش در تابستان امسال تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری اولیه آموزش دو میلیون نفر بود که از این میان آموزش یک میلیون دانش‌آموز در همکاری با معاونت علمی پیگیری می‌شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت علمی و سایر نهاد‌های همراه اظهار کرد: نقش خانواده‌ها در استفاده از این ابزار‌ها برای آموزش دانش‌آموزان بسیار مهم و اساسی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم، تاکنون بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در این طرح آموزش دیده‌اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سخنرانی خود با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در سند ملی هوش مصنوعی، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف ما اصلاح و به‌روزآوری رشته‌های تحصیلی در دوره‌های مختلف است.

وی افزود: امروز که آمار‌ها را بررسی می‌کردم، دیدم تمام دوره‌های تحصیلی در برنامه‌های تابستانی حضور دارند که بیشترین مشارکت مربوط به دوره اول متوسطه بوده، اما در دوره دوم متوسطه نیز فعالیت‌هایی انجام شده است. اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرده‌ایم تا «ایران دیجیتال» به‌طور گسترده‌تر در دوره دوم متوسطه دنبال شود و این اقدام بسیار ارزشمند است.

آذرکیش تأکید کرد: اعتقاد ما این است که سواد دیجیتال، مهارت خواندن و نوشتن قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود و اهمیت فراوانی دارد. در تحولات بنیادین آموزش و پرورش نیز یکی از تکالیف جدی، توجه متوازن به تمام ساحت‌های تعلیم و تربیت است؛ از تربیت علمی و فناورانه گرفته تا تربیت زیبایی‌شناختی و هنری. ما در کنار خانواده‌ها می‌توانیم دانش‌آموزانی در تراز تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در راهکار‌های سند تحول نیز برجسته‌تر دیده می‌شود، ادامه داد: کارگروه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش شکل گرفته و در محتوای درسی نیز از سال‌ها قبل اقدامات مهمی آغاز شده است.

آذرکیش خاطرنشان کرد: در درس «کار و فناوری» آموزش کدنویسی و برنامه‌هایی برای تقویت تفکر الگوریتمی شروع شده و اکنون یکی از پیشنهاد‌های جدی ما ایجاد رشته «هوش مصنوعی» در دوره دوم متوسطه است. مجموعه این اقدامات کمک می‌کند ظرفیت‌های هوش مصنوعی در آموزش به‌طور گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سه مسیر کلیدی این حوزه گفت: آموزش عمومی هوش مصنوعی، استفاده از ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و در نهایت توانمندسازی دانش‌آموزان برای تولید ابزار‌های بومی از مهم‌ترین برنامه‌هاست. هر سه مسیر در حال اجراست و در دوره متوسطه نیز برنامه‌هایی برای استفاده معلمان از فناوری در قالب «سفر یادگیری» پیش‌بینی شده تا کیفیت آموزش ارتقاء یابد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

آذرکیش تأکید کرد: آموزش هوش مصنوعی در کشور به‌طور جدی آغاز شده است و این جلسه بیش از هر چیز جشن و نماد تبدیل یک گفتمان جدید به عمل است.+