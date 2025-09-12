پخش زنده
امروز: -
ناوگان شکست حصر غزه که بالغ بر ۳۶ کشتی هستند، به بندر بنزرت در شمال تونس رسیدند و از آنجا مسیر خود را به سمت نوار غزه ادامه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه الجزیره گزارش داد که کشتیهای ناوگان «صمود» (شکست حصر غزه)، امروز پس از آنکه چند روز گذشته با شرایط آب و هوایی دشوار در دریای مدیترانه مواجه بودند، وارد بندر بنزرت تونس شدند.
طبق این گزارش، این سفر در چارچوب تلاش برای رساندن کمکهای بشردوستانه و شکستن محاصره اسرائیل علیه نوار غزه انجام میشود.
شبکه الجزیره اعلام کرد که صدها فعال از حدود ۵۰ کشور شب را در نزدیکی بندر بنزرت سپری خواهند کرد و صبح شنبه حرکت اصلی به سمت سواحل غزه آغاز خواهد شد.
«خالد بوجمعه»، عضو کاروان مذکور گفت که حدود ۲۰ کشتی از بندر سیدی بوسعید روز پنجشنبه به سمت بنزرت حرکت کردند و ۱۰ کشتی دیگر از اسپانیا پیشتر به بندر رسیده بودند.
وی افزود: اگر شرایط جوی مساعد باشد امیدواریم روز شنبه به یک جشن مردمی برای بدرقه قافله تبدیل شود.
کاروان شکست حصر غزه در مجموع شامل ۳۶ کشتی است که برخی هنوز کامل تجهیز نشدهاند و قرار است کشتیهای ایتالیایی و اسپانیایی و یک کشتی مصری به آن ملحق شوند. حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ فعال از بیش از ۴۰ کشور، شامل فعالان حقوق بشر و مستندسازان نقض قوانین بینالمللی، در این سفر حضور دارند.
همچنین یک کشتی ویژه به نام «شیرین أبو عاقله» برای ادای احترام به شهدای رسانههای فلسطینی همراه این ناوگان است و از بنزرت یک کشتی دیگر به این منظور اضافه خواهد شد.
اولین کشتیهای این ناوگان اواخر اوت از بندر بارسلونا در اسپانیا حرکت کردند و پس از آن یک کاوران از بندر جنوای ایتالیا اوایل سپتامبر به حرکت در آمد.
این برای اولینبار است که این تعداد زیاد از کشتیها به صورت همزمان به سوی غزه حرکت میکنند؛ پیشتر رژیم صهیونیستی چند کشتی این کاروان را توقیف کرده بود.
این حرکت در حالی صورت میگیرد که نوار غزه تحت محاصره کامل رژیم صهیونیستی است و بیش از دو میلیون فلسطینی از دسترسی به غذا، دارو و کمکهای انسانی محروم شدهاند.