به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسوی زاده در حاشیه بازدید از اجرای این طرح با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد ریال در این ایلراه عشایری هزینه شده است، ادامه داد: برای تکمیل این ایلراه مهم حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر لازم است.

وی افزود: احداث پل بر رودخانه فصلی چم چیت یکی از ابنیه فنی مهم این مسیر است که به طول ۴۰ و عرض ۶ ونیم متر برای تردد دوطرفه در حال ساخت است.

مدیر کل امور عشایر خوزستان خاطر نشان کرد:ابنیه‌های های متعدد دیگری شامل پل ها، آبراه‌های لوله‌ای و دیوار حایل در مسیر این ایلراه احداث شده و عملیات زیرسازی و شن ریزی آن در حال انجام است.

موسوی زاده گفت: سالانه حدود یک هزار خانوار عشایری وروستایی در شهرستان گتوند و لالی از این مسیر تردد می‌کنند و یکی از راه‌های میانبر این ۲ شهرستان محسوب می‌شود.