تیم فوتبال حاجیخوش مهاباد در هفته یازدهم لیگ برتر آذربایجان غربی امروز در اشنویه مقابل تیم سینگان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی، تیم حاجیخوش مهاباد از هفته یازدهم امروز (ساعت ۱۶) در زمین تیم سینگان اشنویه به مصاف این تیم رفت و با نتیجه دو بر صفر شکست خورد.
تیم پرسپولیس حاجیخوش مهاباد در بازی گذشته خود نیز در ارومیه از تیم روناهی این شهر با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورده بود. فردا نیز تیم گوگتپه مهاباد در میاندوآب مقابل تیم آسایش این شهرستان به میدان میرود تا برای کسب پیروزی و افزایش امتیازات تلاش کند.
در بازی هفته گذشته، تیم شهرداری گوگتپه مهاباد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم پاس ارومیه بود که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
نمایندگان مهاباد در این مسابقات با وجود نتایج اخیر، همچنان با انگیزه و تلاش به دنبال کسب امتیازات بیشتر و جایگاهی بهتر در جدول ردهبندی لیگ هستند.
شایان ذکر است، مسابقات لیگ برتر فوتبال استان آذربایجانغربی با حضور ۱۲ تیم به صورت دورهای برگزار میشود و تیمها برای کسب عنوان قهرمانی و صعود به لیگهای بالاتر رقابت میکنند.