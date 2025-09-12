ورود افراد و تورهای گردشگری به زیستگاههای گوزن قرمز (مرال) در عرصههای جنگلی در فصل گاوبانگی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ورود افراد و تورهای گردشگری به زیستگاههای گوزن قرمز (مرال) در عرصههای جنگلی در فصل گاوبانگی ممنوع است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، از استقرار محیطبانان و همیاران محیط زیست در زیستگاههای گوزن قرمز (مرال) در فصل گاوبانگی خبر داد.
سردار رستگار افزود: حسب هماهنگی یگانهای حفاظت محیط زیست استانهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان با مرجع قضایی، برای تأمین امنیت و حفظ آرامش این گونه، ورود و حضور افراد، گروههای طبیعتگردی و تورهای گردشگری به زیستگاههای مرال در عرصههای جنگلی و مناطق حفاظتشده، بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
وی تصریح کرد: «ورود تورهای گردشگری و گروههای طبیعتگردی به جنگلهای هیرکانی و سایر زیستگاههای مرال در ایام گاوبانگی مجاز نبوده و هرگونه فعالیت تنها با هماهنگی و دریافت مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست امکانپذیر است.»
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از تمامی شهروندان و گردشگران خواست با رعایت این دستورالعمل، در حفاظت از حیات وحش و تأمین امنیت محیط زیست مشارکت فعال داشته باشند.