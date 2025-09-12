وی گفت: هر توانمندی که داریم، متعلق به دوران زیر ۱۸ سال است و باید در کنار تحصیل، به مطالعات غیر درسی نیز بپردازیم، پرورش تکبعدی الزاما به خوشبختی نمیانجامد و لازم است که ابعاد مختلف وجودی خود را توسعه دهیم.
رحیمی همچنین بر اهمیت مطالعه تأکید کرد و افزود: مطالعه دیدگاههای مختلف بسیار ارزشمند است و موفقیتهای کنونی هر کدام از ما به خاطر تحصیلات جانبی است، البته همه باید رویای خود را برای زندگی شخصیمان ترسیم کنیم و از زندگی کنونی نیز لذت ببریم.
رحیمی به اهمیت فعالیتهای عامالمنفعه اشاره و اظهار کرد: شبکه ایران یاران جوان فضایی را برای فعالیتهای داوطلبانه فراهم کرده است.
وی ادامه داد: سن ثبت سازمانهای مردمنهاد جوانان به ۱۵ سال کاهش یافته و جوانان میتوانند در حوزههای مختلف مانند محیط زیست، آموزش، ازدواج و کارآفرینی فعالیت کنند.
معاون وزیر ورزش و جوانان، همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از جامعهشناسان بزرگ، امروز بزرگترین تهدید امنیتی کشور را ترجیح خیر فردی به خیر جمعی میدانند و ما باید به این باور برسیم که باید به خیر جمعی بیاندیشیم.
رحیمی در پایان تأکید کرد: جوانان ما باید در کارهای اجتماعی مشارکت داشته باشند و به خیر جمعی بیندیشند، باید فضایی فراهم کنیم تا جوانان با احساس مسئولیت و دغدغههای خود به کشور کمک کنند.
بیش از پنج هزار سازمان مردمنهاد فعال ثبت شدهاند
خاطره کلیبری، مدیر کل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان، نیز با اشاره به اهمیت شبکه ایران یاران جوان، گفت: این شبکه ملی و سراسری برای نوجوانان و جوانان به منظور ساماندهی فعالیتهای جوانان در دوران دفاع مقدس و به ویژه روز دوم جنگ تشکیل شد.
وی افزود: هدف ما این است که جوانانی که در سراسر کشور برای دفاع از میهن فعالیت میکنند، تحت یک نام متشکل شوند و بتوانیم به طور مؤثر مدیریت کنیم.
کلیبری ادامه داد: در اداره کل مشارکتهای اجتماعی، ما وظیفه داریم، تشکلها را ساماندهی کنیم، اکنون بیش از پنج هزار سازمان مردمنهاد (سمن) فعال ثبت شدهاند که در زمینههای مختلف از جمله سلامت، اشتغال و فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه به نفع مردم فعالیت میکنند.
وی همچنین به فعالیتهای شبکه ایران یاران جوان اشاره کرد و گفت: این شبکه با عنوان «جوان پلاس»، کمیتهبندیهای مختلفی انجام داده و در جهت توانمندسازی جوانان و آموزش کارهای عامالمنفعه فعالیت میکند.
کلیبری ابراز کرد: افراد نیازمند میتوانند نیازهای خود را اعلام کنند و کسانی که آماده کمک هستند، از هر نوع خدماتی مانند آموزش، سلامت و امداد و نجات اعلام آمادگی میکنند، این شبکه افرادی را به هم متصل میکند و مدیریت منابع را انجام میدهد تا نیازهای افراد نیازمند جامعه را مرتفع کند.
وی تأکید کرد: جوانان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این سامانه به وبسایت «جوان پلاس» مراجعه کنند.
در پایان، علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان، خاطره کلیبری، مدیر کل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان، امیر تقی زاده، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و اسفندیار صادقی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از اردوگاه الغدیر بازدید کردند و از ظرفیت های این مجموعه باخبر شدند.