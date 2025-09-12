معرفی برترینهای مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت دختران
نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت دختران در رده سنی نوجوانان مشخص شدند.
در این دوره از مسابقات، ورزشکاران در مادههای ۲۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر در آکادمی ملی اسکیت آزادی به رقابت پرداختند.
نفرات برتر به شرح زیر است:
رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: آترین معزیفر (تهران)
نفر دوم: سلاله جنگی پیرلوجه (تهران)
نفر سوم: هستی نوفلاح (البرز)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: آترین معزیفر (تهران)
نفر دوم: سلاله جنگی پیرلوجه (تهران)
نفر سوم: نازنین زهرا حبیباللهی (البرز)
ماده ۵۰۰۰ متر:
نفر اول: عسل حیدریهراتمه (اصفهان)
نفر دوم: سیده روشانا عبدالهزاده (تهران)
نفر سوم: شارمین سیمانور (اردبیل)
رده سنی ۲۰۱۴:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: باران قاسمی (البرز)
نفر دوم: فاطیما کلانتری (مازندران)
نفر سوم: بنیتا اصلانیزاده (البرز)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: باران قاسمی (البرز)
نفر دوم: نگار میرخانیدلیگانی (اصفهان)
نفر سوم: دلسا مختارپور (اردبیل)
ماده ۳۰۰۰ متر:
نفر اول: نگار میرخانی دلیگانی (اصفهان)
نفر دوم: دلسا مختارپور (اردبیل)
نفر سوم: درسا تکلو (البرز)