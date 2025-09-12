به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت دختران در رده سنی نوجوانان مشخص شدند.

در این دوره از مسابقات، ورزشکاران در ماده‌های ۲۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر در آکادمی ملی اسکیت آزادی به رقابت پرداختند.

نفرات برتر به شرح زیر است:

رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: آترین معزی‌فر (تهران)

نفر دوم: سلاله جنگی پیرلوجه (تهران)

نفر سوم: هستی نوفلاح (البرز)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: آترین معزی‌فر (تهران)

نفر دوم: سلاله جنگی پیرلوجه (تهران)

نفر سوم: نازنین زهرا حبیب‌اللهی (البرز)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: عسل حیدری‌هراتمه (اصفهان)

نفر دوم: سیده روشانا عبداله‌زاده (تهران)

نفر سوم: شارمین سیمانور (اردبیل)

رده سنی ۲۰۱۴:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: باران قاسمی (البرز)

نفر دوم: فاطیما کلانتری (مازندران)

نفر سوم: بنیتا اصلانی‌زاده (البرز)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: باران قاسمی (البرز)

نفر دوم: نگار میرخانی‌دلیگانی (اصفهان)

نفر سوم: دلسا مختارپور (اردبیل)

ماده ۳۰۰۰ متر:

نفر اول: نگار میرخانی دلیگانی (اصفهان)

نفر دوم: دلسا مختارپور (اردبیل)

نفر سوم: درسا تکلو (البرز)