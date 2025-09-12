۳۷ هزار و ۸۳۹ زن سرپرست خانوار همدان، از خدمات حمایتی کمیته امداد استان همدان برخوردار هستند که بیش از ۵۰ درصد مددجویان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی استان همدان گفت: ۱۹ هزار و ۴۷۱ زن سرپرست خانوار در شهر‌های استان ساکن هستند و بقیه در روستا‌ها سکونت دارند.

حامد برزگر افزود: کمیته امداد امام خمینی استان همدان در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند، خدمات متناسب با مشکلات و شرایط زندگی به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌کند.

او تاکید کرد: این نهاد ۵۹ هزار و ۹۱۹ خانوار مددجو را زیرپوشش قرار داده که ۳۷ هزار و ۸۳۹ خانوار آن زن سرپرست خانوار هستند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی استان همدان افزود: فوت سرپرست، طلاق، ازکارافتادگی مرد خانه و بیماری سرپرست از مهمترین دلایل سرپرست بودن زنان است.

حدود ۶۰ هزار خانواده نیازمند، شامل ۱۱۲ هزار و ۲۶ نفر به صورت مستمر از کمیته امداد امام خمینی استان همدان خدمات دریافت می‌کنند.

استان همدان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.