دفتر امیر قطر اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با امیر این کشور، ضمن ابراز همبستگی با دوحه، حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، دفتر امیر قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تمیم بن حمد آل‌ثانی» تماس تلفنی از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد دریافت کرد که گوترش در آن بر همبستگی کامل خود با قطر و نگرانی شدید جامعه بین‌المللی از حمله رژیم صهیونیستی به شهر دوحه تأکید کرد.

دبیرکل سازمان ملل این اقدام را «نقض صریح همه قوانین و عرف‌های بین‌المللی» و «تهدیدی جدی برای امنیت قطر و دیگر کشور‌های منطقه» دانست.

وی خاطرنشان کرد که جامعه جهانی باید به جای نابودی مسیر‌های دیپلماتیک، برای دستیابی به آتش‌بس دائمی تلاش کند.

تمیم بن حمد نیز در این گفت‌و‌گو تأکید کرد که قطر تمامی تدابیر لازم را برای صیانت از امنیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ خواهد کرد. او حمله اخیر اسرائیل را اقدامی «خائنانه» و «نقض خطرناک» دانست که ثبات و امنیت منطقه و جهان را به شدت تضعیف می‌کند.

این گفت‌و‌گو پس از آن انجام شد که منابع رسانه‌ای عصر سه‌شنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.