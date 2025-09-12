حضور نمایندگان ایران در مسابقات آزاد اسنوکر انگلیس
دو نماینده کشورمان در رقابتهای آزاد اسنوکر انگلیس ۲۰۲۵ که با حضور برترین بازیکنان جهان در حال برگزاری است، حضور دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای آزاد اسنوکر انگلیس ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۳۰ شهریور با حضور برترین بازیکنان جهان در حال برگزاری است و دو نماینده کشورمان در این مسابقات حضور دارند.
در نخستین دیدار، امیر سرخوش ملیپوش کشورمان موفق شد در مرحله اول با نتیجه ۴ بر ۲ برابر «سهیل نییر» از کانادا به پیروزی برسد و به مرحله بعد راه یابد. وی در ادامه باید ۲۳ شهریور ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف «لانگ ژهاونگ» از چین برود.
دیگر نماینده کشورمان، حسین وفایی، که طبق جدول از دور سوم وارد مسابقات میشود، باید ۲۵ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران با برنده دیدار «لوکا برسل» از بلژیک (قهرمان جهان ۲۰۲۳) و «جیمی وایت» از انگلیس روبهرو شود.
نیل رابرتسون مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.