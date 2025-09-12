به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های آزاد اسنوکر انگلیس ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۳۰ شهریور با حضور برترین بازیکنان جهان در حال برگزاری است و دو نماینده کشورمان در این مسابقات حضور دارند.

در نخستین دیدار، امیر سرخوش ملی‌پوش کشورمان موفق شد در مرحله اول با نتیجه ۴ بر ۲ برابر «سهیل نییر» از کانادا به پیروزی برسد و به مرحله بعد راه یابد. وی در ادامه باید ۲۳ شهریور ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف «لانگ ژهاونگ» از چین برود.

دیگر نماینده کشورمان، حسین وفایی، که طبق جدول از دور سوم وارد مسابقات می‌شود، باید ۲۵ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران با برنده دیدار «لوکا برسل» از بلژیک (قهرمان جهان ۲۰۲۳) و «جیمی وایت» از انگلیس روبه‌رو شود.

نیل رابرتسون مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.