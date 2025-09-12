به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد شهرستان سرخس گفت: به منظور خودکفایی مددجویان و با قرارداد سه جانبه بین مددجو بانک عامل و شرکت برق منعقد شد و برای امسال ۳۰۰ طرح احداث نیروگاه خورشیدی کوچک در دستور کار است.

وی افزود: این طرح که برای اولین بار در سرخس در حال انجام است و تاکنون ۱۷۰ نفر تشکیل پرونده دادند که ۱۰ مورد تجهیزات آن در منازل مددجویان نصب شده است.

وی با بیان این که، قرارداد این طرح ۲۰ ساله است ادامه داد: برای اجرای هرطرح پنل خورشیدی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دارد و صندوق امداد ولایت نیز تا سقف ۳۰ میلیون تومان تسهیلات تکمیلی در نظر گرفته است که در سال اول بهره برداری از ۳ تا۵ میلیون درآمد نصیب مددجو می‌شود.

داد محمدی گفت: درآمدزایی و خودکفایی مددجو از اهداف کمیته امداد است مددجویان واجد شرایط برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند.