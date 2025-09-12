پخش زنده
امروز: -
در حالی که به تازگی اعضای پارلمان اروپا با پوشیدن لباسهای قرمز به نشانه تخطی از خطوط قرمز، فریاد اعتراض خود را نسبت به سکوت در قبال جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه نشان دادند، دیپلماتهای سابق اتحادیه اروپا تعلیق توافق همکاری با تل آویو را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه گاردین نوشت، بیش از ۳۰۰ نفر از دیپلماتها و مقامهای سابق اروپایی در نامهای به سران اتحادیه اروپا، خواستار اقدام «بسیار» قاطعانه تری در قبال جنگ غزه شدند که شامل تعلیق کامل توافق همکاری با رژیم صهیونیستی است.
این نامه که اندکی پس از افتتاح نشستهای امسال مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک منتشر شده است و به امضای ۳۱۴ نفر رسیده همچنین از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهد که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند و به ۱۴۷ کشوری که فلسطین را به رسمیت شناختهاند، بپیوندند.
انتظار میرود فرانسه، بلژیک، انگلیس، کانادا و استرالیا، در کنار دیگر کشورها، اواخر ماه جاری میلادی در سازمان ملل از تشکیل کشور فلسطین حمایت کنند.
این بیانیه بعد از آن منتشر شد که اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، در اقدامی بی سابقه با شدیدترین لحن رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار تحریم وزرای افراطی و تعلیق بخش تجاری توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با این رژیم شد.
فون در لاین در تندترین اظهارات خود در مورد جنگ ۲۳ ماهه رژیم صهیونیستی در غزه که باعث بروز فاجعه انسانی شده است گفت «قحطی ساخته دست بشر هرگز نمیتواند سلاح جنگی باشد.»
این مقام اروپایی همچنین از توقف حمایت مالی از رژیم صهیونیستی خبر داد که شامل ۶ میلیون یورو (۵.۲ میلیون پوند) بودجه منطقهای سالانه و ۱۴ میلیون یورو کمک بلاعوض برای مؤسسات دولتی است.
مایکل دویل سفیر سابق اتحادیه اروپا و از سازماندهندگان نامه اخیر دیپلماتهای سابق اروپایی، گفت: «شنیدن این اعلامیهها خوب بود، اما مسلم است که ما اکنون میخواهیم شاهد عملی شدن این سخنان باشیم.»
مقام اروپایی: نمیتوانیم بی تفاوت باشیم
سون کوهن فون بورگسدورف (Sven Kühn von Burgsdorff)، سفیر سابق اتحادیه اروپا و یکی دیگر از سازماندهندگان این نامه که سابقه خدمت به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در سرزمینهای اشغالی را دارد، گفت: «ما نمیتوانیم بی تفاوت و نظارهگر تبدیل غزه به ویرانه و ساکنان آن به فقر و گرسنگی باشیم. مسئله این است که آیا اتحادیه اروپا و کشورهای همفکر آن قرار است از اصول اولیه انسانیت و ارزشهایی که زیربنای نظم بینالمللی پس از جنگ هستند، دفاع کنند یا خیر.»
نامه اخیر توسط تقریبا ۱۴۰ نفر که به عنوان دیپلماتهای اتحادیه اروپا یا مقامات ارشد کمیسیون کار سابقه دارند و همچنین ۱۷۵ دیپلمات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله بلژیک، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و آلمان، امضا شده است. حمایت دیپلماتهای آلمانی و ایتالیایی از این نامه اهمیت ویژهای دارد، زیرا هر دو کشور در حال کمک به جلوگیری از پیشنهاد تعلیق بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا به سازمانهای صهیونیستی هستند.
تفرقه شدید اروپاییها درباره نحوه واکنش به جنایت صهیونیستی
اتحادیه اروپا درباره چگونگی واکنش به جنگ رژیم صهیونیستی در غزه دچار اختلاف نظر عمیق شده است؛ این اختلاف بین متحدان سرسخت کابینه بنیامین نتانیاهو مانند مجارستان و جمهوری چک از یک طرف و کشورهایی مانند بلژیک، ایرلند و اسپانیا از طرف دیگر است.
نامه اخیر دیپلماتهای اسبق اروپایی برای چهارمین بار از ماه ژوئیه (تیر) تاکنون ارسال میشود و نشان دهنده انتقادهای عمومی از اتحادیه اروپا توسط برخی از مقامات سابق ارشد این بلوک است که تاکنون بی سابقه بوده است.
چند روز پیش نیز قانونگذاران اتحادیه اروپا با به راه انداختن «اعتراض سرخ» انتقاد خود را از سکوت رئیس کمیسیون اروپا در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه نشان دادند.
اعضایی از پارلمان اروپا در طول نطق سالانه «وضعیت اتحادیه» در اقدامی نمادین از فون در لاین به دلیل سکوت در مقابل اقدامات صهیونیستی در غزه انتقاد کردند.
آنها پیش از سخنرانی در خارج از سالن عمومی طناب قرمز در دست گرفتند. برخی دیگر چفیههای قرمز، سنجاق سینه با طرحهای سرخ و سمبلهایی به نشانه همبستگی با فلسطینیها به همراه داشتند.
باس آیکهوت (Bas Eickhout)، رئیس مشترک حزب سبز پارلمان اروپا گفت که باید قبل از «محو کامل» غزه اقدامی صورت گیرد و خواستار تعلیق فوری توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی، تحریم تسلیحاتی و توقف واردات از شهرکهای غیرقانونی این رژیم شد.
آیکهوت این سوال را مطرح کرد که «آیا ما فقط زمانی شروع به اقدام علیه غزه خواهیم کرد که غزهای باقی نمانده باشد، وقتی که همه ساختمانها با خاک یکسان شده باشند و همه مردم فرار کرده یا در حال کشته شدن باشند؟ ما به اقدام نیاز داریم، ما به تحریم نیاز داریم.»
مارتین شیردیوان (Martin Schirdewan) عضو پارلمان اروپا از حزب سبز نیز خواستار تحریم وزرای کابینه نتانیاهو شد و گفت: «امروز ما از خط قرمز عبور کردیم. مدت زیادی است که در مورد فاجعه انسانی و جنایات جنگی ارتش اسرائیل در غزه سکوت کردهاید. سخنان شما کافی نیست.»
ایراتکس گارسیا-پرز (Iratxe Garcia-Perez) رهبر حزب سوسیال دموکرات، کمیسیون اروپا را به چشمپوشی از جنایات متهم کرد و گفت: «اروپا کجاست وقتی غزه هر روز در حال مرگ است؟ بیش از ۶۴ هزار فلسطینی کشته و دو میلیون نفر آواره شدهاند. خانهها، بیمارستانها و مدارس با خاک یکسان شدهاند. قحطی به عنوان سلاح جنگی استفاده میشود. کودکان در حالی که به دنبال غذا میگردند، به رگبار بسته میشوند.»
در همین راستا مخالفان دولت آلمان پیشنها فون در لاین درباره توقف حمایت مالی از تلآویو را گامی در مسیر درست ارزیابی کرده و بر حمایت دولت این کشور از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
موضع رسمی آلمان مخالفت با تعلیق توافقنامه تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی و تحریمهای مستقیم علیه وزرای افراطی این رژیم است
صدر اعظم آلمان، فریدریش مرتس، اگرچه از اقدامات نظامی صهیونیستها در غزه انتقاد کرده، اما از حمایت کامل از تحریمها علیه این رژیم نیز خودداری کرده است.