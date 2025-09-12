پخش زنده
پنجمین جشنواره سنتی مالشوران در دریاچه طبیعی خلشکوه در روستای کلیشم بخش عمارلو رودبار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مراسم مالشوران که بیش از هزار سال قدمت دارد، طی آن هزاران دام در شهریورماه در دریاچه طبیعی خُلِشکوه روستای کلیشم رودبار جهت پاکسازی شسته شده و سپس پشم دامها برای تولید محصولات دستی شامل پوشاک، نمد و گلیم مورد استفاده قرار میگیرد.
در این جشنواره اقوام مختلفی از نقاط مختلف گیلان با لباسهای محلی و مسافرانی هم از نقاط مختلف کشور به این جشنواره میآیند.
در این جشنواره بازیهای سنتی که در چند سال اخیر کمرنگ شدهاند شامل رقص چوب، قیش بازی و کشتی گیله مردی، به معرض دیده علاقهمندان گذاشته شدند.
اجرای زنده موسیقی سنتی و همچنین بازارچه محصولات بومی و سنتی این روستا نیز در این جشنواره برگزار شد.
نکته جالب این جشنواره اینکه این مراسم کاملا مردمی بود و تمام شرکت کنندگان (نقش آفرینان) این مراسم از اهالی این روستا بودند که در چند سال اخیر در نقاط مختلف کشور مشغول خدمت هستند.
روستای کلیشم با هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، در ۹۰ کیلومتری مرکز شهرستان رودبار قرار دارد.