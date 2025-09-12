پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد از بررسی موانع زیرساختی و قانونی، زمینه سازی توسعه صادرات و تسهیل در واردات مورد نیاز تولید، در اولین نشست تجارت خارجی کشور به میزبانی استان یزد در روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدکاظم صادقیان در آستانه نشست هماندیشی تجارت خارجی کشور که به میزبانی استان یزد برگزار میشود در تشریح دستاوردها و انتظارات یزد از این رویداد که با حضور معاون وزیر و مدیران تصمیمگیر سازمان توسعه تجارت برگزار میشود اظهار کرد: در این نشست مسائل مربوط به زیرساختهای صادراتی استان یزد، از جمله پایانههای صادراتی، مانند بندر خشک پیشگامان، پایانه کاشی و سرامیک میبد، پایانه عام اردکان، نمایشگاههای بینالمللی، مورد بررسی قرار گیرد.
صادقیان با تأکید بر لزوم رفع موانع قانونی و مقررات دست و پاگیر در حوزه واردات و صادرات خاطرنشان کرد: امید که این نشست برای صادرکنندگان و واردکنندگان یزدی و کشوری به نتایج مطلوبی دست یابد.
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد با اشاره به پتانسیلهای غنی استان یزد در بخشهای مختلف و جایگاه یزد در صنعت کاشی و سرامیک، گفت: با ۱۱۰ واحد تولیدی و تولید بیش از ۵۶ درصد کاشی کشور، یزد در این صنعت پیشتاز است که پتانسیل عظیمی برای جهش صادراتی ایجاد میکند.
صادقیان افزود: برای افزایش صادرات، استان یزد به دنبال بازارهای جدید، بهبود بازارهای موجود، استانداردسازی کالاها و برندسازی محصولات صادراتی است. تأمین مالی صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن نیز برای تداوم حضور در بازارهای جهانی ضرورت دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر کاشی و سرامیک، استان یزد در بخشهای مقاطع فولادی، نساجی، شیمیایی و سلولزی نیز دارای پتانسیلهای صادراتی چشمگیری است.
مدیرکل صمت استان یزد تصریح کرد: یزد در حال حاضر به ۶۰ کشور دنیا صادرات کالا دارد و با توجه به تراز تجاری مثبت گمرک یزد، آینده روشنی برای صادرات استان یزد پیشبینی میشود.
صادقیان یکی از نکات برجسته این نشست را، حضور آنلاین ۲۱ رایزن بازرگانی ایران در سراسر جهان دانست و افزود: این رویداد فرصتی بینظیر برای استان یزد و کشور فراهم میآورد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اتاق بازرگانی و سایر مجموعههای همکار بابت همراهی در برگزاری این نشست، خاطرنشان کرد: امید که بتوان از این ظرفیت برای استان یزد در امر تسهیل واردات ماشینآلات، لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بهرهبرداری کرد.
محمدکاظم صادقیان ادامه داد: یزد از معدود استانهایی است که کالاهای مصرفی آماده را وارد نمیکند و عمدتاً واردات آن به بخشهای تولیدی و کشاورزی (مانند کود و سم) اختصاص دارد.
صادقیان مهمترین پیشنهاد یزد در این نشست را تشکیل کمیتهای برای بررسی مابهالتفاوت نرخ ارز واردات در استانها دانست و گفت: واحدهای تولیدی برای واردات ماشینآلات و مواد اولیه، مدت زمان مشخصی دارند و در صورت عبور از این زمان، مشمول هزینههای مضاعف میشوند. پیشنهاد یزد این است که اختیار بررسی این موارد به استانها تفویض شود تا فرآیندها سریعتر و کارآمدتر انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت مشوقهای صادراتی گفت: ما به دنبال پیگیری مشوقهایی در زیرساختهای استان، سود تسهیلات بانکی، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و حمایت از تشکلهای صادراتی هستیم.
نشست ملی تجارت خارجی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه به میزبانی استان یزد برگزار میشود.