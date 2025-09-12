پخش زنده
امروز: -
۳۵ دستگاه خودروی متخلف در شهر یاسوج متوقف و روانه پارکینگ شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از اجرای طرح تشدید برخورد با حرکات خطرناک و دور دروهای شبانه و همچنین خودروهای دارای آلودگی صوتی و لوله اگزوز ناهنجار در شهر یاسوج خبر داد.
سرهنگ بهمن گرجیان گفت: با توجه به اعلام نارضایتیهای برخی از شهروندان مبنی بر ایجاد سر و صدا و مزاحمت خودروها از ساعت ۲۲ نیمه شب تا ۰۴ بامداد موضوع در دستور کار عوامل یگان امداد و کلانتریهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ یاسوج قرار گرفت.
گرجیان با بیان اینکه عوامل یگان امداد با اجرای طرح برخورد با خودروهای متخلف و تغییر وضعیت و برقراری نظم و امنیت شهروندان اقدام به استقرار و گشت زنی در محورهای که خودروهای متخلف اقدام به ایجاد مزاحمت مینمودند کردند، افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد زیادی از خودروهای مختلف بررسی شد.
وی اضافه کرد: پس از بازدید از خودروها تعداد ۳۵ دستگاه خودرو که اقدام به ایجاد مزاحمت و تغییر در وضعیت و تنظیم ارتفاع خودرو کرده بودند برابر ماده قانون رسیدگی به تخلفات و ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به اینکه برخورد قانونی پلیس با رانندگان متخلف همچنان در دستو کار پلیس قرار دارد، ادامه داد: شهروندان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سهم خود را در کنترل ترافیک و کاهش حوادث رانندگی ایفاء کرده و از بروز حوادث و رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی خودداری کنند.