به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول بسیج دانشجوئی سپاه شهدای استان گفت: ۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه و دانشگاه فرهنگیان استان در قالب اردو‌های جهادی بسیج دانشجویی آذربایجان غربی در چالدران حاضر شدند و در عرصه‌های پزشکی. روانپزشکی. تربیتی و عمرانی در مناطق محروم این شهرستان نسبت به خدمات رسانی اقدام خواهند کرد.

سرهنگ رضا نصیرزاده افزود: این گروه‌های جهادی در برنامه ریزی‌های به عمل آمده در قالب کمیته‌های فرهنگی. آموزشی. درمانی و مشاوره فعالیت‌های خود را در این شهرستان انجام می‌دهند.

امیر رضا شهباز خوانی مسئول گروه جهادی شهید طهرانچی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد ارومیه گفت: از رشته‌های پرستاری. علوم آزمایشگاهی. میکرو بیولوژی. مامائی در این گروه‌های جهادی حضور دارند تا اموزش‌ها و اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های فشار خون و دیابت ارائه شود.

محرومیت زدائی. خدمت به محرومین و تربیت نیروی توانمند و کار آمد برای مسئولیت‌های اجرائی از اهداف مهم برگزاری این اردو‌های جهادی است.



سرهنگ رضا نصیرزاده مسئول بسیج دانشجوئی سپاه شدای استان در ادامه گفت: در حال حاضر ۶۵ گروه جهادی از دانشجویان بسیجی استان سازماندهی شده‌اند که در زمان‌های مختلف در حاشیه شهر‌ها و روستا‌های محروم و مناطق کم برخوردار فعالیت می‌کنند.

مسئول بسیج دانشجوئی سپاه چالدران نیز گفت: در این اردوی جهادی رنگ آمیزی مدارس و اجرای طرح‌های عمرانی از جمله مرمت خانه‌های محرومین را انجام خواهیم داد.

محسن عباس زاده افزود: این گروه‌های جهادی در قالب ۵ تیم در ۸ روستای محروم و کم برخوردار چالدران فعالیت‌های خیر خواهانه خود را انجام می‌دهند