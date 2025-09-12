مسابقه آزاد کشوری مکعب روبیک به میزبانی استان البرز با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه آزاد کشوری مکعب روبیک بیستم شهریور به میزبانی استان البرز در فردیس برگزار شد.

این مسابقه در دو ماده مکعب روبیک ۳×۳ و مکعب ۲×۲ در سه رده سنی به صورت مجزا برای آقایان و بانوان برگزار شد. شرکت‌کنندگان از ۱۳ استان خود را به این رویداد رسانده بودند.

نتایج مسابقه به شرح زیر است:

مکعب ۳×۳:

زیر ۱۰ سال دختران:۱) نیلا سهرابی۲) ریحانه مقصودی راوری۳) ترنم کرملو

زیر ۱۰ سال پسران:۱) آیدین مختومی۲) مهراد مهمساز۳) مهرداد صدر

زیر ۱۳ سال دختران:۱) ثنا الله ویرانی۲) دیانا رفعتی نهزمی۳) حسنا ملک‌زهی

زیر ۱۳ سال پسران:۱) محمدرسول رستمی۲) مبین دلیری فلاح آبادی۳) امیرعلی ناسخی

آزاد دختران:۱) شادن برزگر۲) آندیا سالاروندیان۳) سوفیا ناجی‌سیار

آزاد پسران:۱) امیرعلی جوادزاده۲) محمدرضا عباس زاده۳) محمدطا‌ها ارزانی

مکعب ۲×۲:

۱) عرفان دهقانی۲) محمدرضا عباس‌زاده۳) محمدرسول رستمی

کم‌سن‌ترین شرکت‌کننده ایران هم با ۴ سال، ریحانه مقصودی از استان کرمان بود که توانست در گروه سنی زیر ۱۰ سال مقام دوم را کسب کند.

دومین دوره لیگ کشوری مکعب روبیک قرار است ۲۷ شهریور در کرمانشاه برگزار شود.