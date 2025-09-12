به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور که از ۱۳ شهریور به میزبانی شیراز آغاز شده بود، با قهرمانی توابع تهران به پایان رسید.

تیم‌های فارس و آذربایجان غربی در دیدار رده‌بندی به مصاف یکدیگر رفتند که فارس سه بر صفر حریف خود را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

همچنین در آخرین مسابقه این رقابت ها، تیم‌های توابع تهران و مازندران مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که توابع تهران سه بر دو به پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت.

رتبه‌بندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسر کشور که با نظارت خضراله ترابی به عنوان سرپرست مسابقات برگزار شد، به قرار زیر است:

۱. توابع تهران

۲. مازندران

۳. فارس

۴. آذربایجان غربی