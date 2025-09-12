مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه و عربستان سعودی را تصویب کرد که اعلامیه نیویورک در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی را تایید و حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۲ سپتامبر برابر با ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با اکثریت قاطع به قطعنامه‌ای که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود و اعلامیه نیویورک در مورد حل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین را تایید می‌کند، رای داد.

این قطعنامه با کسب ۱۴۲رای مثبت، ۱۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع اعلامیه نیویورک درباره حل و فصل مسالمت آمیز موضوع فلسطین و راهکار دو دولتی را تصویب کرد.

رای گیری امروز پیش از اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ریاست مشترک ریاض و پاریس در ۲۲ سپتامبر در نیویورک برگزار می‌شود که در آن امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، قول داده است که رسما کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای با اکثریت قاطع آرا به اعلامیه نیویورک رای داد که «گام‌های ملموس، زمان‌بندی‌شده و برگشت‌ناپذیر» را به سمت راه حل دو دولتی میان اسرائیل و فلسطین، پیش از دیدار رهبران جهان، ترسیم می‌کند.

اعلامیه هفت صفحه‌ای نیویورک نتیجه یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه - به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه - در مورد این مناقشه چند دهه‌ای است. ایالات متحده و اسرائیل این رویداد را تحریم کردند.

بر اساس این گزارش: در متن پیش نویس قطعنامه پیشنهادی که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، آمده است:

تایید بیانیه نیویورک درباره حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی

مجمع عمومی سازمان ملل

با یادآوری قطعنامه ES-۱۰/۲۴ مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، که در آن تصمیم گرفته شد در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی، کنفرانسی بین‌المللی تحت نظارت مجمع برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مربوط به مسئله فلسطین و راه‌کار دو دولتی جهت دستیابی به صلحی عادلانه پایدار و فراگیر در خاورمیانه برگزار کند.

همچنین با یادآوری قطعنامه ۷۹/۸۱ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۴ که در آن روش‌های برگزاری کنفرانس بین‌المللی در سطح بالا برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی را تصویب کرد، که از ۲۸ تا ۳۰ ژوئیه در نیویورک برگزار شد، و تصمیم گرفت سندی نتیجه‌محور و عملیاتی را تصویب کند تا مسیر برگشت‌ناپذیری به سوی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی ترسیم شود و همچنین با یادآوری تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه ۷۹/۵۷۳ B مورخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، مبنی بر ازسرگیری کنفرانس بین‌المللی سطح بالا برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی اعلام می‌دارد:

(الف) از فرانسه و عربستان سعودی به‌خاطر ایفای مسئولیت‌هایشان به‌عنوان روسای مشترک کنفرانس بین‌المللی عالیرتبه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی و همچنین به‌خاطر تدوین اعلامیه نیویورک درباره حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی، همراه با روسای مشترک گروه‌های کاری و بر اساس مشورت با تمامی کشور‌های شرکت‌کننده، قدردانی می‌شود.

(ب) بیانیه نیویورک درباره حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌کار دو دولتی را که توسط روسای مشترک کنفرانس و وؤسای مشترک گروه‌های کاری به کنفرانس ارائه شده است، تایید می‌کند.