حمله اسرائیل به قطر و واکنش نشان ندادن سامانههای دفاعی آمریکا، از شراکت شیطان بزرگ در وحشی گریهای رژیم صهیونیستی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام میرصادقی امام جمعه خمین گفت: امکانات، اقتصاد مقتدرانه، پیشرفتهای فناوری و علمی در سطح بین المللی و مولفههای فکری و معنوی در جمهوری اسلامی شاخصههای اقتدار نظام است.
....
حجت الاسلام رحیمی امام جمعه ساوه گفت: حمله اسرائیل به قطر و عدم واکنش سامانههای دفاعی آمریکا نشان داد که همهی وحشی گریهای رژیم صهیونیستی با چراغ سبز شیطان بزرگ آمریکا بوده است.
.....
حجت الاسلام ربانی امام جمعه محلات گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از میز مذاکره برای فریب و سرگرم کردن طرف مقابل استفاده میکنند تا در فرصت مناسب دست به ترور و تجاوز بزنند.
.....
حجتالاسلام نیکویی امام جمعه دلیجان گفت: از مسئولان درخواست میشود تا اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم را در شرایط مطلوب قرار دهند تا مشکلات مردم رفع شود.
....
حجت السلام ابراهیمی امام جمعه زرندیه گفت: حمله اسراییل به قطر و به کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان داد که آمریکا و اسراییل هیچ گاه قابل اعتماد نبوده و فقط دنبال منافع خود هستند.
....
حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب گفت: توان موشکی، پهبادی، پدافندی، قدرت بازدارندگی ما و توان نظامی ایران باعث حیرت دشمنان و ایجاد امنیت برای کشور شده است.
.....
حجتالاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند گفت/مسئولان کشور که با مردم حرف میزنند راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و راوی ضعفها نباشند.
....
حجت الاسلام اجرایی خطیب جمعه تفرش گفت: حمله به قطربدعهدی امریکا را نشان داد و کشورهای حاشیه خلیج فارس متوجه شدند که آنان پیام آور صلح نیستند.
....
حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان گفت: جمهوری اسلامی ایران نه قطر و نه عربستان و نه مثل این کشورهای منفعل منطقه است ما جواب هر تجاوزی را مقتدرانه داده و خواهیم داد.
.....
حجتالاسلام دانشی امام جمعه آشتیان گفت: حمله رژیم صهیونیستی به قطر نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی قطر محسوب میشود، بلکه درسها و عبرتهای مهمی برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی به همراه دارد.