تیم فوتبال تراکتور عصر امروز مقابل حریف خود آلومینیوم اراک به پیروزی پرگل خانگی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس تیمهای تراکتور و آلومینیم در ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه چهار بر یک به سود تیم میزبان به پایان رسید.

سه گل از چهار گل این مسابقه را دوماگوی دروژدک در دقایق ۹، ۱۹ و ۴۱ وارد دروازه آلومینیوم کرد و گل چهارم را رجی لوشکیا در دقیقه ۶۲ به ثمر رساند و بهروز نوروزی فرد هم در دقیقه ۴۵+۴' برای آلومینیوم گل زنی کرد.

این دو تیم در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی برای هر دوی آنها از اهمیت زیادی برخوردار بود. شاگردان دراگان اسکوچیچ به دنبال کسب نخستین پیروزی خود بودند و آلومینیومی‌ها نیز پس از دو باخت یک بر صفر، امیدوار بودند در تبریز نخستین امتیاز فصل را کسب کنند اما تیم تراکتور نتیجه بازی را به سود خود کرد.