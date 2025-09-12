مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودرو‌ها بر اساس برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این اقدام هم از مسیر خودروسازان و هم در کارگاه‌های تحت پوشش این شرکت انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌های کشور بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور در حال انجام است.

کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوده‌های نفتی ایران گفت: طرح دوگانه سوز کردن خودرو‌ها هم از طریق شرکت‌های خودرو سازی و هم از کارگاه‌های تحت پوشش این شرکت در حال انجام است.

ویس کرمی گفته در بخش کارگاهی ظرفیت تبدیل هزار خودور در روز وجود دارد.

جزئیات بیشتر در گزارش جاسم ثمری