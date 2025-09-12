یک نقره و دو برنز برای نوجوانان ایران در جودو قهرمانی آسیا
نمایندگان کشورمان در مسابقات جودو نوجوانان قهرمانی آسیا - جاکارتا یک مدال نقره و دو برنز کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات جودو نوجوانان قهرمانی آسیا به میزبانی جاکارتا اندونزی در دو روز برگزار شد و ورزشکاران کشورمان موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
درخشش سمیرا خاکخواه در رقابتهای وزن منفی ۶۳ کیلوگرم، یکی از نقاط برجسته تیم نوجوانان ایران در قهرمانی آسیا بود. وی ابتدا موفق به شکست حریفانی از اردن و سپس نماینده اندونزی میزبان شد و راهی دیدار فینال گردید. در مسابقه نهایی، خاکخواه مقابل جودوکای کرهجنوبی قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان، مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره این دوره از مسابقات رسید.
این مدال نقره، پایانبخش هفت سال دوری جودوی نوجوانان ایران از سکوی مدالآوری در مسابقات قهرمانی آسیا بود و بار دیگر نام جودوی ایران را در سطح قاره آسیا مطرح کرد.
امیرحسین نظری توانست مدال برنز رقابتهای وزن منفی ۹۰ کیلوگرم را کسب کند. نظری در ابتدای مسیر خود با یک حریف قدرتمند از کرهجنوبی روبهرو شد و با وجود تلاش برای پیروزی، نتیجه را واگذار کرد. اما این شکست، روحیه او را تضعیف نکرد و او با انگیزهای مضاعف، در ادامه رقابتها، حریفانی از کشورهای قرقیزستان، کویت و چین تایپه را با اقتدار پشت سر گذاشت و با کسب این پیروزیهای متوالی، مدال برنز این دسته وزنی را به گردن آویخت.
محمد پوریا بنائیان، در سنگینترین دسته وزنی مسابقات، نمایشی قدرتمند از خود نشان داد و موفق به کسب مدال برنز شد. بنائیان در دور نخست مسابقات از استراحت بهرهمند بود و سپس در مرحله بعد، با حریفی از کرهجنوبی روبهرو شد و توانست او را مغلوب کرده و به مرحله بعدی صعود کند. در دیداری حساس، او با نماینده ازبکستان مواجه شد و نتیجه را واگذار کرد. در ادامه رقابتها، برای کسب مدال برنز، بنائیان در یک دیدار درونتیمی جذاب و حساس، با همتیمی خود، علیاصغر ملکزاده، روبهرو شد. در این مبارزه، محمد پوریا بنائیان توانست پیروز شود و دومین مدال برنز تیم نوجوانان ایران را به ارمغان آورد.
علاوه بر مدالآوران، تعدادی از جودوکاهای نوجوان ایران نیز موفق به کسب عنوان پنجمی در وزنهای مختلف شدند.
ابوالفضل نظری در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم، نمایشی قابل تقدیر داشت. او توانست با پیروزی برابر نمایندگان کویت و کرهجنوبی، شانس خود را برای کسب مدال افزایش دهد. اما در ادامه، مقابل جودوکاهای قرقیزستان و ازبکستان شکست خورد و به مقام پنجمی بسنده کرد.
یاسین پرهیزگار در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، پس از پیروزی مقابل نماینده عربستان سعودی، در مقابل جودوکاهایی از ازبکستان و مغولستان، نتوانست به پیروزی برسد و در نهایت عنوان پنجمی را کسب کرد.
علیاصغر ملکزاده، دیگر نماینده ایران در دسته وزنی مثبت ۹۰ کیلوگرم، پس از کسب پیروزی برابر نمایندگان کویت و اندونزی، در مرحله بعدی مغلوب جودوکای قزاقستان شد. او در دیدار ردهبندی، با همتیمی خود، محمد پوریا بنائیان، روبهرو شد و علیرغم تلاش زیاد، نتوانست پیروز میدان باشد و در نهایت به مقام پنجمی دست یافت.
سبحان حکیمی در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم، با پیروزی برابر نمایندگان هند و اندونزی، دور از دسترس مدال قرار نگرفت. اما در ادامه رقابتها، در مقابل جودوکاهای تاجیکستان و ازبکستان شکست خورد و در نهایت عنوان هفتمی این دسته وزنی را کسب کرد.
رقابتهای قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان شنبه و یکشنبه آتی به میزبانی جاکارتا برگزار خواهد شد و هانیه عباسزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم و مهشید صفری ۶۳- کیلوگرم نمایندگان ایران در بخش دختران جوان هستند.
همچنین حسین بخشی (۷۳- کیلوگرم)، امیرحسین ولیزاده (۷۳- کیلوگرم)، متین یعقوبکیش (۸۱- کیلوگرم)، امیرعباس چوپان (۹۰- کیلوگرم)، علیرضا نیکسرشت (۱۰۰- کیلوگرم) و محمدمهدی علمی (۱۰۰- کیلوگرم) تیم جوانان پسر ایران را تشکیل میدهند.