لیگ برتر فوتبال؛ پیروزی تراکتور مقابل آلومینیوم اراک
تیم تراکتور در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۴ بر یک آلومینیوم اراک را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم های تراکتور و آلومینیوم اراک در هفته سوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ امروز (۲۱ شهریور) در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری چهار بر یک تراکتوریها به پایان رسید.
تراکتور با این برد ۴ امتیازی شد و رتبه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. آلومینیوم بدون امتیاز چهاردهم است.
تراکتور ۴ - آلومینیوم ۱
داور: سید رضا مهدوی
کارت زرد: محمد نادری و دراگان اسکوچیچ
کارت قرمز: -
گلزنان: دوماگوی دروژدک (۹ و ۱۹ و ۴۱) و رجی لوشکیا (۶۳) برای تراکتور، بهروز نوروزی فرد (۴+۴۵) برای آلومینیوم
ترکیب تراکتور:
یوهانسون، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، هالیلوویچ (اودیل خامروبکوف)، دانیال اسماعیلیفر، مهدی ترابی (رگی لوشکیا)، مهدی هاشمنژاد، محمد نادری (مهدی شیری)، دوماگوی دروژدگ، امیرحسین حسینزاده
سرمربی: دراگان اسکوچیچ
ترکیب آلومینیوم:
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری (رضا مرزبان)، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزیفرد، یاسین جرجانی، علی وطندوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی
سرمربی: مجتبی حسینی