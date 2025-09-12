به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: همزمان با برگزاری جشنواره تابستانی، بیشترین آمار پرواز‌های تابستان امسال در فرودگاه بین‌المللی کیش به ثبت رسید.

جشنواره تابستانی کیش با عنوان تابستونتو بیار کیش از ۱۰ مرداد آغاز شده و تا ۲۰ آبان امسال ادامه دارد.

این جشنواره با هدف افزایش نشاط اجتماعی، رونق گردشگری و حمایت از فعالان اقتصادی کیش برگزار می‌شود.

تخفیف‌هایی تا ۸۰ درصد در پذیرش هتل‌ها و مراکز اقامتی و مراکز خرید، رستوران‌ها و مجموعه‌های تفریحی برای گردشگران و مسافران در نظر گرفته شده است.

قرعه‌کشی‌های هفتگی با جوایز و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری برای خانواده‌ها و مسافران کیش در این جشنواره پیش‌بینی شده است.