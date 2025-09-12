نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور برای مقابله با توطئه های دشمنان، گفت: زمانی که ایران در امنیت باشد، این امنیت به سایر کشورهای منطقه نیز تسری خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در روز‌های گذشته به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید و برای رسیدگی درصحن مجلس به هیئت رئیسه ارسال شد.

بر اساس این طرح سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مکلف شدند که ۱۰۰ درصد بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح و بخش باقی مانده بودجه تامین نشده سال۱۴۰۳ را پرداخت کنند. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که ۱۰۰ درصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به منابع تقویت بنیه دفاعی را از محل صرفه جویی در هزینه‌های بودجه عمومی کشور یا واگذاری سهم فروش نفت پرداخت کند.

از دیگر بخش‌های مصوب این طرح، تکلیف بانک مرکزی است که باید در سقف ۲ میلیارد یورو از منابع مسدودی یا سایر منابع ارزی خارج از کشور یا در اختیار را به صورت تسهیلات صفر درصد با تضمین بازپرداخت آن توسط سازمان برنامه و بودجه، یا در صورت اذن مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار دهد.

در بند چهار این طرح، سازمان برنامه و بودجه مکلف به همکاری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد تا معادل ۲ میلیارد یورو برای خرید خارجی اقلام عمده دفاعی با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح در اختیار وزارت دفاع قرار دهد.

همچنین بر اساس بند پنج، سازمان برنامه بودجه و وزارت نفت مجازند که بابت پشتیبانی امور دفاعی مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تخصیص نفت به ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار کنند. همچنین بر اساس بند ۶ هم سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد استفاده از دالان هوایی کشور یا ترانزیت هوایی بابت تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ارتش اختصاص خواهد یافت.

ایران برای تامین استقلال خود محتاج دیگران نیست

در همین زمینه عباس مقتدایی درباره اهمیت توجه به تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: باور‌های درونی جمهوری اسلامی ایران به دشمنان ما و رژیم صهیونیستی این را دیکته می‌کند که ایران کشوری است که از یک سو مدافع استقلال خود است و از سوی دیگر برای تامین این استقلال محتاج دیگران نیست.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران با تکیه برتوان داخلی و بومی، ابزارها، نرم افزار‌ها و تجهیزات نظامی توسعه یافته، در دفاع کاملا آماده و منسجم است، افزود: همچنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه توانمندی‌های دریایی، هوافضا، امکانات وسیع و شگرفی دارد و می‌تواند کار‌های عظیمی در برابر هر دشمنی انجام دهیم.

دیپلماسی و میدان به عنوان ۲ بال قدرت ایران اقدامات لازم را پیش می‌برند

وی با اشاره به توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه موشکی که دست بالاتر در منطقه و جهان را در اختیار دارد، گفت: نیرو‌های مسلح ایران در این عرصه همه ابزار‌های لازم را در اختیار دارند. البته بعد از جنگ ۱۲ روزه تلاش مضاعفی شد تا برخی از کاستی‌ها و خللی که در حوزه دفاعی و پدافند موشکی وجود داشت، برطرف شده و به حُسن‌ها، اقدامات مفید و پیشتازی تبدیل شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت امورخارجه به عنوان یک بال حرکتی اقدامات لازم را در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی انجام می‌دهد و عرصه دفاعی کشور نیز به عنوان بال دیگر، برنامه ریزی و فعالیت عملی موثر را در پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز احتمالی دشمن را در حوزه میدان پیش می‌برد.

وی با اشاره به تصویب تقویت طرح تقویت بنیه دفاعی کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امنیت ملی تجمیع توانمندی‌های کشور برای رسیدن به حداکثر بهره وری را در دستور کار داشته و دارد و جلسات متعددی برای تصویب این طرح انجام شد و اکنون در بالاترین سطح دفاع از امنیت کشور قرار داریم.

ناامن کردن ایران سبب تسری این شرایط به سایر کشور‌ها خواهد شد

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه دشمنان ما تصور کنند ناامنی ایران سبب امنیت آنها خواهد شد، یک خیال واهی است. به عبارتی زمانی که ایران در امنیت باشد، این امنیت به سایر کشور‌ها تسری خواهد یافت و ما این موضوع را به وضوح در روز‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم.

مقتدایی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای ناامن سازی ایران، سبب ایجاد مشکل برای خود آنها خواهد شد، گفت: پیش از این به صراحت بیان کرده‌ایم که منطقه خلیج فارس و دریای عمان تا اقیانوس مجاور آن، گنجایش این را ندارد که برخی از قدرت‌ها با ایجاد ناامنی به آن تعرض کنند و از این تعرض آسیب نبینند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آسیب پذیری دشمنان کاملا مشهود است و اراده ایران برای دفاع در برابر هر تجاوز، گستاخی یا ماجراجویی کاملا جدی است و مجموعه نظامی و دفاعی کشور با تجهیز همه داشته‌های خود، جنگ را از خاک خود دور می‌کند و از سکوت و نرمش‌هایی منفعلانه پرهیز دارد.

توسعه روابط با چین و روسیه حدبالاتری از توانمندی برای کشور خواهد داشت

مقتدایی با اشاره به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های مختلف از جمله چین و روسیه به عنوان برنامه سیاست خارجی دولت و نظام، گفت: پیمان‌های درازمدت ایران با کشور‌های مهمی در آسیا نظیر چین و روسیه نیز می‌تواند در کنار حضور ما در پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس، حد بالاتری از توانمندی در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، پولی، بازرگانی، تجاری و نظایر آن را برای کشور به همراه بیاورد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر توسعه روابط ایران با کشور‌هایی نظیر چین و روسیه در حوزه دفاعی عنوان کرد: سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که متکی به بیرون از کشور نیست و در درون با استفاده از فناوری‌ها، تکنولوژی و ابزار‌های لازم بومی تولید قدرت می‌کند.

