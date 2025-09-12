احکام اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان‌غربی صادر شد.

صدور احکام اعضای ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس در آذربایجان‌غربی

صدور احکام اعضای ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضارحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، احکام رئیس ستاد انتخابات و رؤسای کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان را صادر کرد.

احکام صادره به شرح زیر است:

🔸رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی؛ رئیس ستاد انتخابات استان

🔸یحیی حسین‌خانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری؛ رئیس ستاد امنیت انتخابات استان‌

🔸خضر کاک‌درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی

🔸 قدرت حبیب زاده مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛ دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته سیاسی

🔸سید داوود ذاکر مدیرکل حراست استانداری؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حراست و استعلامات

🔸منصور میرزایی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛ عضو ستاد انتخابات و رئیس کمیته بازرسی

🔸احتشام وحیدی آذر، معاون امور حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حقوقی

🔸حسین فیروزی مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی استان؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی

🔸عطااله طایفه شکاری مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته فناوری اطلاعات‌

🔸سعید احمدی مدیرکل ثبت احوال؛ عضو ستاد انتخابات استان