احکام اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجانغربی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضارحمانی، استاندار آذربایجانغربی، احکام رئیس ستاد انتخابات و رؤسای کمیتههای مختلف ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان را صادر کرد.
احکام صادره به شرح زیر است:
🔸رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی؛ رئیس ستاد انتخابات استان
🔸یحیی حسینخانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری؛ رئیس ستاد امنیت انتخابات استان
🔸خضر کاکدرویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی
🔸 قدرت حبیب زاده مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛ دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته سیاسی
🔸سید داوود ذاکر مدیرکل حراست استانداری؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حراست و استعلامات
🔸منصور میرزایی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛ عضو ستاد انتخابات و رئیس کمیته بازرسی
🔸احتشام وحیدی آذر، معاون امور حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حقوقی
🔸حسین فیروزی مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجانغربی استان؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته اطلاعرسانی
🔸عطااله طایفه شکاری مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته فناوری اطلاعات
🔸سعید احمدی مدیرکل ثبت احوال؛ عضو ستاد انتخابات استان