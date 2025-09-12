درجلسه شورای اداری بخش شهداد کرمان مشکلات حوزه آموزش و پرورش، راهداری و کشاورزی بررسی شد.

بررسی مشکلات آموزشی، راهداری و کشاورزی بخش شهداد کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: الویت مجلس بحث معیشت و اشتغال مردم است که این موضوع با جدیت در دست بررسی و پیگیری است.

وی با اشاره به غیرفعال شدن مجتمع خدمات رفاهی کیلومتر ۷۵ محور گردشگری شهداد نهبندان از شورای تامین استان خواست تا برای فعال کردن این مجتمع اقدام کنند.

در این نشست درباره زیرسازی و آسفالت ۲۰ کیلومتر راه، حصارکشی برخی مدارس روستایی از طریق اداره کل نوسازی مدارس/ آموزش امداد و نجات در مقابل زلزله در مدارس و اجرای سقف کاذب در مدرسه سوله‌ای شهداد تصمیم گیری شد.