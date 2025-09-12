به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، در این دیدار شاگردان مریم جهان نجاتی که امسال هم می‌خواهند جدی‌تر از قبل در قامت مدعی ظاهر شوند توانستند از بازی اول خود همه امتیازات را بگیرند.

بازی خوب آبی‌های سیرجانی در همان نیمه اول جواب داد و در دقیقه ۳۷ تنها گل بازی زده شد؛ افسانه چتر نور ستاره کلیدی گل‌گهر زننده این گل بود تا خیلی زود اهمیت تمدید قراردادش در تابستان امسال را نشان دهد.

این برد اولین ۳ امتیاز را به حساب شهرداران جهان نجاتی واریز کرده و باید دید آنها در ادامه فصل چگونه پیش خواهند رفت.