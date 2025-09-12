به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از وزارت راه و شهرسازی، حسین خانلری با اشاره به ارتقای قابل توجه ناوگان ایران ایر به ۱۷ فروند هواپیمای عملیاتی و جابه‌جایی بیش از ۶۸ هزار زائر حج تمتع در سال ۱۴۰۴، تاکید کرد که این موفقیت‌ها با تلاش و همت متخصصان داخلی در حوزه تعمیرات، آموزش پرسنل و توسعه خدمات مسافری به دست آمده است.

خانلری با اشاره به وضعیت فعلی ناوگان ایران‌اِیر گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناوگان حامل پرچم، دارای ۱۷ فروند هواپیمای پهن‌پیکر و نروبادی است که همه آنها آماده انجام عملیات پروازی هستند.

وی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، ناوگان از هشت فروند آماده پرواز در دی پارسال، به ۱۷ فروند هواپیما ارتقا یافته است که هفت فروند از آنها با تعمیرات تخصصی توسط خبرگان صنعت هوانوردی داخلی احیا شده‌اند.

خانلری خاطرنشان کرد: با تصمیم موثر وزیر راه و شهرسازی، ۲ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ سری ۲۰۰ در فروردین به ناوگان افزوده شد تا ظرفیت و کیفیت پرواز‌های بین‌المللی افزایش یابد.

عملیات گسترده در حج عمره و تمتع؛ انتقال بیش از ۲۰۳ هزار زائر

مدیرعامل ایران‌ایر به عملکرد این شرکت در زمینه حج عمره ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تا پایان فروردین ۱۴۰۴، تعداد ۲۰۳ هزار زائر عمره از طریق پرواز‌های ایران‌ایر از فرودگاه‌های جده، مدینه و طائف به سرزمین وحی منتقل شدند.

وی ادامه داد: همزمان با ایام نوروز، پرواز‌های مناطق دوردست و تکلیفی با برنامه‌ریزی دقیق انجام و پس از آن، پرواز‌های حج تمتع از ۱۳ اردیبهشت آغاز شد.

خانلری اضافه کرد: در حج تمتع ۱۴۰۴، بیش از ۶۸ هزار حاجی از ۲۲ شهر مختلف کشور در ۵۷۰ سکتور پروازی به عربستان سعودی منتقل شدند که این پرواز‌ها بدون کنسلی و با کمترین میزان تاخیر با میانگین ۷.۸ دقیقه در رفت و ۶.۴ دقیقه در برگشت به انجام رسید.

پرواز‌های اربعین و توسعه خدمات به زائران

مدیرعامل «هما» در ادامه به پرواز‌های اربعین اشاره کرد و گفت: پرواز‌های اربعین از شهر‌های تهران، شاهرود، سمنان و شیراز به مقصد نجف اشرف با جابه‌جایی بیش از ۴۲ هزار زائر به صورت منظم و بدون وقفه انجام شد.

خانلری به اقدامات آموزشی و توسعه خدمات مسافری در ایران ایر اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری، ۱۷ دوره آموزشی برای کادر پروازی در بخش‌های کابین و کاکپیت برگزار شده است تا سطح خدمات و رضایت مشتریان ارتقا یابد.

اشتراک طلایی و نقره‌ای هما به ۶۲۷۱ نفر رسید

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های وفاداری مشتری با توزیع کارت‌های طلایی به ۱۰۷۱ و نقره‌ای به بیش از ۵۲۰۰ نفر در حال اجرا است و امکان انتخاب غذای سفارشی و صندلی از طریق سیستم فروش بلیط اینترنتی فراهم شده است.

خانلری همچنین تاکید کرد که قیمت بلیت‌ها با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری عرضه می‌شود و خرید آسان از طریق تارنمای رسمی شرکت (booking.homares.ir) ممکن است.

مقابله با تحریم‌ها و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی

خانلری درباره تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا که از ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ اعمال شده است، گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفاتر حقوقی وزارت راه و ریاست جمهوری در حال اقامه دعوا در محاکم بین‌المللی است تا مسیر‌های پروازی خود را بازپس گیرد.

وی افزود: با اتخاذ تدابیر قانونی و حقوقی، ایران‌ایر به دنبال رفع موانع و تضمین ادامه خدمات به مسافران به ویژه در حوزه‌های درمان و سفر‌های بین‌المللی است.

به‌کارگیری همه توان مهندسی، تعمیرات و خدمات فرودگاهی

خانلری تاکید کرد که موفقیت در انجام عملیات پروازی حج و اربعین مرهون تلاش بی‌وقفه بخش‌های مهندسی، تعمیرات، خدمات فرودگاهی، کترینگ، عملیات و بازرگانی ایران‌ایر است که توانسته‌اند ضمن حفظ کیفیت، کمترین میزان کنسلی و تأخیر را ثبت کنند.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، شاهد ارتقای بیشتر سطح خدمات و رضایت‌مندی بیشتر مسافران و زائران در سال‌های آینده باشیم.