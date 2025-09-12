به همت پژوهشگران شرکتی دانش بنیان در اصفهان، تولید دو ماده حیاتی وابسته به واحد‌های آب شیرین کن در کشور بومی سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت مدیره شرکت فناور تولید کننده این دو ماده شیمیایی گفت: طرح‌های انتقال آب به مناطق مرکزی ایران از دریای عمان و دیگر طرح‌های صنعتی کشور وابسته به واحد‌های آب‌شیرین‌کن هستند که عملکرد آنها بدون دو ماده حیاتی پلی‌الکترولیت مایع و آنتی‌اسکالانت، امکان‌پذیر نیست.

غلامرضا خسروی مهر افزود: این شرکت فناور و دانش محور توانسته با تولید این دو ماده، نیاز حیاتی کشور را رفع کند و به عنوان اولین تولید کننده پلی‌الکترولیت مایع و بزرگ‌ترین تولیدکننده آنتی‌اسکالانت در کشور موجب پایداری طرح‌های ملی شود.

وی ادامه داد: در مواقعی که دریا طوفانی است یا برداشت آب از رودخانه‌ها و چاه‌های عمیق باشد، کدورت بالا موجب گرفتگی محل گذر‌ها و حتی توقف طرح‌ها می‌شود که ما با سنتز و ساخت پلی‌الکترولیت‌های ویژه پیش‌تصفیه آب‌شیرین‌کن توانستیم مشکل SDI یعنی افزایش کدورت آب را برطرف کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت فناور افزود: هم‌اکنون ظرفیت تولید، ماهانه به ۲۰۰ تن پلی‌الکترولیت و ۵۰۰ تن آنتی‌اسکالانت رسیده و زیرساخت‌ها برای افزایش آن فراهم شده است.

خسروی مهر ادامه داد: محصول تولیدی هم‌سطح نمونه‌های خارجی با قیمت مناسب‌تر و قابل دسترس‌تر برای بازار داخلی است.

وی گفت: طرح‌های مهم در حوزه تصفیه آب شهری، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد از محصولات ایرانی ما بهره می‌برند.

مدیر فنی این واحد دانش بنیان نیز ادامه داد: این شرکت با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی توانسته آنتی‌اسکالانت‌ها را متناسب با شرایط هر منبع آب و به طور اختصاصی با کد‌های ویژه طراحی و تولید کندوبا آزمایش پیشرفته، کشت میکروبی و کالبد شکافی ممبران (فیلتر تصفیه آب) تمامی مشکلات آب شیرین کن‌ها را رفع کند.

هستی اسماعیلی افزود: خط تولید پلی‌آلومینیوم کلراید و سولفات آلومینیوم را هم توانسته‌ایم به مجموعه اضافه کنیم و هم‌اکنون در حال رفع نیاز‌های صنایع آب و فاضلاب کشور با تکمیل سبد محصولات تصفیه هستیم.