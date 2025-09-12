برگزاری آخرین تمرین سرخپوشان پیش از مصاف با فولاد
تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان امروز برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سرخپوشان پایتخت برای دیدار برابر فولاد خوزستان از هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال، امروز جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه به مدت یک ساعت در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند.
پیش از شروع تمرین، بازیکنان در جلسه فنی شرکت کردند و کادر فنی نکات لازم و آنالیز تیم حریف را برای بازیکنان تشریح کرد.
تمرین با گرم کردن آغاز شد و پس از آن بدنسازی، پاسکاری، جابجایی و مرور کارهای تاکتیکی و همچنین ضربات ایستگاهی و کارهای سرعتی در برنامه بود.
سرخپوشان بعد از پایان تمرین، راهی هتل محل اقامت خود شدند تا با استراحت و تغذیه، آماده بازی فردا مقابل فولاد خوزستان شوند.
تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹ شنبه ۲۲ شهریور در زمین شهدای شهر قدس، میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود.