حادثه رانندگی در محور شباب - ایلام
حادثه رانندگی محور شباب - ایلام یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر شهرستان چرداول ، ساعت ١٧:١٤ امروز جمعه ٢١ آبان ماه طی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر (EOC) استان ایلام، مبنی بر وقوع تصادف یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه خودرو سواری سمند در کیلومتر ٦ پایگاه، جاده شباب به ایلام (محدوده روستای زنجیره علیا) به پایگاه امداد و نجات جادهای شباب (یادمان شهدای میمک) اعلام شد.
نجاتگران پایگاه امداد و نجات جادهای شباب (یادمان شهدای میمک) بلافاصله با خودروهای نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند؛ پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد، این حادثه یک فوتی و پنج مصدوم دارد.
نجاتگران پایگاه نسبت به تثبیت صحنه و رهاسازی یکی از مصدومین حادثه با استفاده از ست نجات اقدام و دو تن از مصدومان این حادثه با آمبولانس هلالاحمر و مابقی مصدومان با همکاری اورژانس به بیمارستان امام علی (ع) شهر سرابله منتقل شدند.