تالار صادراتی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۲۱ شهریور، میزبان معامله ۱۲۲ هزار و ۵۷۴ تن انواع کالا و محصول بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته منتهی به ۲۱ شهریور، ۱۲۲ هزار و ۵۷۴ تن انواع محصولات شامل قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی معامله شد.

در هفته گذشته ۱۲۱ هزار و ۹۶۴ تن قیر داد و ستد شد که بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. از این میزان قیر فروخته شده، ۷۲ هزار و ۵۳ تن آن به صورت دلاری به ارزش ۲۲ میلیون و ۴۷۱ هزار دلار فروخته شد و ۴۹ هزار و ۹۱۱ تن آن به صورت ریالی به ارزش ۱.۴ همت مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین ۶۱۰ تن عایق رطوبتی به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در تالار کیش داد و ستد شد.