نماینده تیم محتوای آموزشی یک پلتفرم بومی گفت: هدف این سکوی بومی آن است که همه دانش‌آموزان، در هر جای ایران، بتوانند بدون نیاز به معلم یا وسایل خاص، هوش مصنوعی را یاد بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خدادادی در مراسم تقدیر از نفرات برتر فصل تابستان مسابقه ملی هوش مصنوعی و طرح ایران دیجیتال که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: این پلتفرم از یک باور ساده شروع شد؛ اینکه هر دانش‌آموزی در هر نقطه از کشور بتواند بدون نیاز به معلم یا ابزار خاص، واقعاً هوش مصنوعی را یاد بگیرد. دلیل انتخاب هوش مصنوعی نیز این است که دانش‌آموزان در هر مسیری که برای آینده خود انتخاب کنند، ردپای این فناوری را خواهند دید.

وی ادامه داد: برای طراحی دوره‌ها، ابتدا به سراغ معتبرترین منابع جهانی رفتیم و از پلتفرم‌هایی مانند برینیانس و یودمی الگوبرداری کردیم. اما کافی نبود. باید محتوا‌های پیچیده و سخت را به زبان دانش‌آموز منتقل می‌کردیم؛ بنابراین به سراغ ایده‌پردازی رفتیم و مفاهیم سخت را به زبان بازی، داستان و ماجراجویی طراحی کردیم.

نماینده تیم محتوای این پلتفرم توضیح داد: در سطح استارتر، دانش‌آموزان با بازی با مفاهیم هوش مصنوعی آشنا می‌شوند. در مراحل بعدی با شخصیت‌هایی مانند گودزیلا همراه می‌شوند تا الگوریتم‌ها را یاد بگیرند. سپس وارد دنیای یادگیری ماشین می‌شوند، داده‌ها را تحلیل می‌کنند و مدل‌های خود را می‌سازند. همزمان برنامه‌نویسی هم به‌صورت بلوکی آموزش داده می‌شود تا دانش‌آموزان از همان ابتدا با این مهارت ضروری آشنا شوند.

خدادادی افزود: در سطوح بالاتر، دانش‌آموزان وارد مباحثی مانند شبکه‌های عصبی می‌شوند. همه این محتوا، ویدئوها، تصاویر و امکانات جانبی توسط مهندسان ایرانی در این پلتفرم ساخته شده است. افتخار ما این است که محتوایی تولید کردیم که دانش‌آموزان را از هر ابزار دیگری بی‌نیاز می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت بازخورد دانش‌آموزان گفت: ما برای اطمینان از مفید بودن محتوا، ابتدا نسخه آزمایشی را در اختیار گروه کوچکی از دانش‌آموزان قرار دادیم. این بازخورد‌ها باعث اصلاح و بهبود محتوا شد و پس از آن، دوره‌ها در اختیار هزاران دانش‌آموز قرار گرفت.

نماینده تیم محتوای این پلتفرم مربوط به مسابقه ملی هوش مصنوعی یادآور شد: یادگیری بدون عمل فایده‌ای ندارد؛ بنابراین پس از دوره‌ها، دانش‌آموزان وارد مرحله پروژه شدند. در سطح اول، سه هزار پروژه از سوی دانش‌آموزان ارسال شد که ۵۰ پروژه به‌عنوان برتر انتخاب شد. امروز نیز برخی از این دانش‌آموزان آثار خود را ارائه می‌کنند.

وی از همراهی خانواده‌ها و حمایت تیم این پلتفرم قدردانی کرد و گفت: نتایج این پروژه‌ها نشان داد که دانش‌آموزان ایرانی توانایی ساخت هوش مصنوعی‌های منحصر‌به‌فرد را دارند و می‌توانند در آینده نقش‌آفرین جدی در این حوزه باشند.