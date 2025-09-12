پخش زنده
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه هوش مصنوعی گفت: با گسترش نقش هوش مصنوعی در آینده، بسیاری از مشاغل تغییر خواهند کرد و به همین دلیل آموزش ریاضی و پرورش استعداد دانشآموزان اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عمادالدین فاطمیزاده در مراسم تقدیر از نفرات برتر فصل تابستان طرح ملی ایران دیجیتال و مسابقه ملی هوش مصنوعی که در دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با قدردانی از خانوادهها و دانشآموزان شرکتکننده گفت: مادران، پدران، دختران و پسرانی که در این مسیر همراه شدند و گام برداشتند شایسته تقدیر هستند.
وی افزود: برندگان این دوره از مسابقات، همگی آیندهسازانی هستند که میتوانند همچون اختراعات بنیادینی نظیر آتش، ابزار سنگی، کشاورزی و خط، نقطه عطفی را در تاریخ بشریت رقم بزنند.
رییس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی با اشاره به یکی از بزرگان این حوزه، اظهار کرد: برخی دستاوردها مانند «گوشت مصنوعی» چالشهای بسیاری از مفاهیم را دگرگون کردهاند و همین مسیر نوآوری است که آینده را خواهد ساخت.
فاطمیزاده ادامه داد: خوشبختی در آن است که ماشینی داشته باشیم با تمام تواناییهای انسان؛ ماشینی که بتواند بخشی عظیم از دانش و مهارتهای فردی را در اختیار داشته باشد و این همان چیزی است که نسل آینده باید برای آن آماده شود.
وی تاکید کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری در همکاری با آموزش و پرورش آموزش دو میلیون دانشآموز را هدفگذاری کرده و امیدواریم این مسیر ادامه یابد.
وی با اشاره به نقش رشته ریاضی خاطرنشان کرد: استعدادهای ریاضی محور اصلی پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی هستند. ممکن است افراد با کدنویسی بتوانند از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنند، اما واقعیت آن است که اگر آموزش ریاضی جدی گرفته نشود، این استفاده محدود خواهد ماند.
رییس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی گفت: آینده بسیاری از مشاغل وابسته به هوش مصنوعی خواهد بود و خواه ناخواه برخی مشاغل حذف خواهند شد؛ بنابراین لازم است نظریهپردازان و دانشمندان آینده را در این حوزه تربیت کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: همکاران در حوزه آموزش عالی بتوانند با تقویت آموزش ریاضی در مدارس، جایگاه این رشته را به سطح واقعی خود بازگردانند تا کشور از ظرفیتهای هوش مصنوعی به بهترین شکل بهرهمند شود.