به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹ خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه خانگی خود به مصاف فجر سپاسی رفت.

این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید، خیبر خرم‌آباد با این یک امتیاز ۷ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد و فجرسپاسی نیز با ۲ امتیاز در رده دهم قرار گرفت.

خیبر خرم‌آباد یک - فجر سپاسی یک گلزنان: فرشید اسماعیلی (۲۹) برای فجر، احسان حسینی (۶۰) برای خیبر

ترکیب خیبر خرم‌آباد:

حسین پورحمیدی، احسان حسینی، محمد آقاجانپور، عرفان معصومی، علی آزادمنش، علی شجاعی، صادق بوصبیح، مهدی گودرزی، حمیدرضا ضرونی، محمد صابری‌پور

سرمربی: مهدی رحمتی

ترکیب فجر سپاسی شیراز:

علی غلام‌زاده، سیدمهران موسوی، سینا شاه‌عباسی، میثم مرادی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی، امیرارسلان مطهری

سرمربی: پیروز قربانی