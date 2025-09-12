امروز: -
بیداری در ادامه نسل کشی

جنایات بی سابقه صهیونیست‌ها در جهان فصل جدیدی را در افکار ضد صهیونیستی مردم دنیا آغاز کرده است
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۱- ۲۱:۴۵
برچسب ها: غزه ، نسل کشی ، رژیم‌صهیونیستی
