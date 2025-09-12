سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز پس از برد مقابل آلومینیوم، گفت: می‌دانیم می‌توانیم تیم را قوی‌تر کنیم، تراکتور بهتری می‌سازیم و باید بقیه به ما برسند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از بازی تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک، اظهار داشت: دلم می‌خواست در ورزشگاه خودمان با حضور هواداران بیشتر بازی کنیم، اما امروز هم حضور هواداران خانم باعث غرور و افتخارم بود.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز افزود: بازی راضی کننده بود، برای ما برد مهم بود و همین هم اتفاق افتاد. با ضدحملات و انتقالات رو به جلو، فوتبال هیجان انگیزی را به نمایش گذاشتیم ولی لو دادن توپ باعث شد تا تعادل تیم به هم بخورد. کاملا نسبت به ضعف و قوت‌های تیم، آگاهیم، امروز حتی در بازی سازی مشکل داشتیم ولی هر بازی باعث می‌شود هوشمندتر نگاه کنیم.

وی گفت: بازیکنان جدیدی جذب کردیم که امروز با شرایط جدیدی در دوران حرفه‌ای خود رو به رو هستند و در مجموع عملکرد خوبی داشتیم.

دراگان اسکوچیچ درباره تیم آلومینیوم، افزود: این تیم در آینده به طور قطع شرایط بهتری پیدا می‌کند، در ۲ بازی قبلی نیز با بداقبالی مواجه شد.

سرمربی تیم تراکتور درباره وضعیت مهرداد محمدی، گفت: این بازیکن مصدومیت داشت و با جدیت در حال پیشرفت و بازگشت است و ما نیز با صبوری با او پیش می‌رویم، تیم پرمهره و بازیکنان هجومی بسیار خوبی داریم و از تلاش او راضی هستم. صادق محرمی نیز با مصدومیت رو به رو است ولی به زودی ارزش خود را به تیم نشان می‌دهد و عجله‌ای نداریم.