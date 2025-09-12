به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم هندبال ساحلی بانوان کیش با یک پیروزی و یک شکست در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور، به‌عنوان تیم دوم گروه C راهی دور حذفی شد.

مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی بزرگسالان کشور با شرکت ۱۲ تیم به میزبانی نوشهر در حال برگزاری است و تیم هندبال ساحلی بانوان کیش در اولین دیدار خود برابر تیم ساحلی‌بازان برزین مشهد ۲ بر صفر به برتری رسید.

نماینده کیش در دومین مسابقه مرحله گروهی، امروز مقابل تیم نواندیشان نوشهر با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد.

تیم بانوان کیش با میانگین سنی ۱۶ سال، با یک برد و یک باخت، در جایگاه دوم گروه C قرار گرفت و به جمع ۸ تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

آیسان قلندری، فریبا سهرابی، زهرا شبانی، طناز زمانی، اریسا پویان، سمیرا درویشی، آمیتیس سلامی، هدیه علیمرادی، پرستو اسمعیلی و سعیده حنیفه برای تیم کیش در این رقابتها حضور دارند.

مهدی خوشقدم به عنوان سرپرست و مدیر فنی، سحر فرجی سرمربی و تینا موسوی نیز مربی تیم بانوان کیش را در این مسابقات همراهی می کنند.

رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی کشور با شرکت ۱۲ تیم تا ۲۳ شهریور به میزبانی نوشهر ادامه دارد.