حسینی: با وجود نمایش خوب، اشتباهات فردی ما را نابود کرد
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم گفت: بازی برخلاف پیشبینی ما پیش رفت، با وجود ارائه فوتبالی نسبتاً خوب، روی اشتباهات ساده و گلهای بچهگانهای ضربه خوردیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سید مجتبی حسینی، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم در نشست خبری پس از بازی با تراکتور، اظهار داشت: بازی برخلاف پیشبینی ما پیش رفت. با وجود ارائه فوتبالی نسبتاً خوب، روی اشتباهات ساده و گلهای بچهگانهای ضربه خوردیم. دو گل ابتدایی در واقع هدیهای بود که به تراکتور دادیم. در ادامه تلاش کردیم با بازی مالکانه فشار بیاوریم، اما موفقیت چندانی حاصل نشد.
وی با اشاره به سبک بازی حریف، گفت: تراکتور پایه کار خود را روی دفاع تیمی، ضدحمله و استفاده از سه مهاجم جلو گذاشته بود و بازیکنان مناسبی برای این کار در اختیار داشت. متأسفانه شرایط بهگونهای رقم خورد که روی ضدحملات ضربه خوردیم و تقریباً هر آنچه تراکتور میخواست، برایشان بهموقع اتفاق افتاد.
حسینی افزود: بازیکنان ما جنگیدند، اما باید بیاموزند با تمرکز و آمادگی ذهنی بالاتری وارد چنین مسابقاتی شوند؛ چرا که تیمهای بزرگ و بازیکنان باکیفیت از اشتباهات کوچک حریف چشمپوشی نمیکنند. در نیمه دوم نمایش بهتری داشتیم، اما در دام تاکتیکی تیم خوب تراکتور افتادیم.
سرمربی آلومینیوم ادامه داد: اینکه فوتبال قابل قبولی ارائه میکنیم، جای امیدواری دارد. تیم ما جوانتر شده و تغییرات زیادی داشتهایم. مطمئن هستم با ادامه این روند و رفع اشتباهات فردی به شرایط خوبی در جدول برمیگردیم. بازیکنان جوان و باتجربه ما توانایی جبران نتایج را دارند.
وی در مقایسه این مسابقه با دیدار فصل گذشته مقابل تراکتور، افزود: سال گذشته تقریباً موقعیتی روی دروازه حریف نداشتیم، اما امروز فرصتهای زیادی ایجاد کردیم. این نشان میدهد کیفیت تیم نسبت به گذشته بالاتر رفته است.