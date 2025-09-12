به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: با توجه به ایام آخر تابستان، میزان تردد در محور‌های استان برای انجام سفر‌های تابستانی افزایش یافته است.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه از هفته گذشته تاکنون شاهد حوادث رانندگی در محور‌های استان بوده‌ایم ادامه داد:در این حوادث ۱۴ نفر جان باختند و ۳۰ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: از جمله عوامل وقوع حوادث رانندگی خواب آلودگی، سبقت و سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ می‌باشد و از رانندگان درخواست می‌شود با احتیاط کامل تردد کنند و مراقب سالمندان و کودکان باشند.