رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که بارش‌های تابستانه تا اواخر هفته در استان‌های ساحلی دریای خزر ادامه خواهد داشت و در برخی روز‌ها این بارش‌ها شدت قابل توجهی خواهد داشت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صادق ضیائیان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی افزود: علاوه بر استان‌های شمالی، احتمال فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز وجود دارد. با این حال، وی تاکید کرد که این بارش‌ها تأثیر قابل توجهی بر وضعیت بارش سال آبی کشور نخواهند داشت و پیش‌بینی می‌شود سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با کسری حدود ۴۰ درصدی بارش بسته شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی همچنین خبر از شروع روند کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور داد و گفت: از امروز کاهش دما در اغلب مناطق نیمه شمالی آغاز شده و این هوای نسبتاً خنک تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد که داده‌های پهنه‌ای بارش نشان می‌دهد اکثر مناطق کشور با درجات مختلف کم‌بارشی مواجه هستند که نیازمند مدیریت و توجه ویژه است.



